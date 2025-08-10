На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев рассказал о ликвидации на Украине членов картелей Мексики и Колумбии

Медведев рассказал об использовании ВСУ наемников из наркокартелей
Павел Бедняков/РИА Новости

Российские военнослужащие быстро уничтожают наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) из картелей Мексики и Колумбии. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что сейчас политики в странах Европы пытаются воспрепятствовать усилиям американских властей по урегулированию украинского кризиса. В это же время Киев рекрутирует и отправляет на фронт «самые мерзкие отбросы человечества» в лице членов латиноамериканских картелей. Среди них — представители «Клана дель Гольфо», «Синалоа» и других преступных организаций.

«Правда, нарконаемники хоть и головорезы, но солдаты из них дерьмовые. <...> Поэтому наши воины уничтожают их так быстро, что грузоотправители не успевают забирать гробы всех, кто не нашел покоя в сырой земле», — подчеркнул Медведев.

Также он прокомментировал статью газеты The New York Times, по информации которой президент США Дональд Трамп в секретном порядке утвердил директиву для министерства обороны по подготовке ударов по наркокартелям в Латинской Америке. Заместитель председателя СБ РФ предложил американскому лидеру «вариант получше», рекомендовав ему отправить спецназ на Украину и провести «блестящую» антитеррористическую операцию против членов картелей из Колумбии и Мексики.

Ранее журналисты сообщили, что вступившие в ВСУ мексиканские наемники готовятся к нападению на США.

