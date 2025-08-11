На Аляске устроят митинг против встречи Путина и Трампа

В день переговоров Путина и Трампа в Анкоридже планируется митинг

В день переговоров президент России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа в Анкоридже (Аляска) планируется митинг против политиков. Об этом сообщается на странице Партии за Социализм и Освобождение (PSL) в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Трамп приезжает на Аляску. Дайте отпор ультраправой повестке дня миллиардера», — говорится в сообщении.

Митинг запланирован на 17:30 по местному времени, 15 августа.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Это будет первая встреча российского и американского президентов в США с 1988 года. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

Ранее в США заявили о попытках Зеленского подготовиться к встрече Путина и Трампа.