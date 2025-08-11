Макрон предложил создать международную коалицию по стабилизации Газы

AFP: Макрон предложил создать коалицию под эгидой ООН по стабилизации Газы

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать международную коалицию под эгидой ООН для стабилизации ситуации в секторе Газа. Об этом пишет AFP.

«Коалиция под эгидой ООН должна быть приоритетом, чтобы бороться с терроризмом, стабилизировать Газу, создать систему управления, обеспечивающую мир и стабильность», — сказал Макрон.

Макрон назвал план израильских властей по взятию под контроль территории сектора Газа катастрофическим.

Недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что оккупация сектора Газа и взятие столицы анклава израильскими военными станет «лучшим способом» прекратить вооруженный конфликт в регионе.

4 августа Нетаньяху при поддержке кабмина принял решение о полной оккупации сектора Газа. В настоящий момент ЦАХАЛ контролирует около 75% его территории. В рамках нового плана израильские вооруженные силы возьмут под управление все оставшиеся зоны.

Ранее в Израиле поручили ликвидировать оставшиеся ячейки ХАМАС в Газе.