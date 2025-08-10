На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Израиле поручили ликвидировать оставшиеся ячейки ХАМАС в Газе

Кабинет безопасности Израиля поручил ликвидировать две ячейки ХАМАС в Газе
true
true
true
close
Reuters TV/Reuters

Кабинет безопасности Израиля поручил армии ликвидировать два остающихся оплота палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

По его словам, это лучший способ положить конец войне в Газе.

«У ХАМАС осталось два опорных пункта. Это город Газа и центральные лагеря беженцев», — уточнил премьер Израиля.

4 августа Нетаньяху при поддержке кабмина принял решение о полной оккупации сектора Газа. В настоящий момент ЦАХАЛ контролирует около 75% его территории. В рамках нового плана израильские вооруженные силы возьмут под управление все оставшиеся зоны.

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что местные власти в ближайшее время примут новые меры для достижения целей войны в секторе Газа.

Ранее бывшие сотрудники спецслужб Израиля обратились к Трампу из-за войны в Газе.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами