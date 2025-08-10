В Израиле поручили ликвидировать оставшиеся ячейки ХАМАС в Газе

Кабинет безопасности Израиля поручил ликвидировать две ячейки ХАМАС в Газе

Кабинет безопасности Израиля поручил армии ликвидировать два остающихся оплота палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

По его словам, это лучший способ положить конец войне в Газе.

«У ХАМАС осталось два опорных пункта. Это город Газа и центральные лагеря беженцев», — уточнил премьер Израиля.

4 августа Нетаньяху при поддержке кабмина принял решение о полной оккупации сектора Газа. В настоящий момент ЦАХАЛ контролирует около 75% его территории. В рамках нового плана израильские вооруженные силы возьмут под управление все оставшиеся зоны.

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что местные власти в ближайшее время примут новые меры для достижения целей войны в секторе Газа.

Ранее бывшие сотрудники спецслужб Израиля обратились к Трампу из-за войны в Газе.