СМИ сообщили о планах Израиля полностью оккупировать сектор Газа

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху при поддержке кабмина принял решение о полной оккупации сектора Газа. Об этом сообщает N12 со ссылкой на источники.

«Высокопоставленные чиновники в аппарате премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявили, что «решение принято — Израиль оккупирует сектор Газа»», — говорится в сообщении.

По информации источника, военные операции будут проводиться в том числе в районах, где радикальное палестинское движение ХАМАС удерживает израильских заложников.

В настоящий момент армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) контролирует около 75% территории. В рамках нового плана, израильские вооруженные силы перенесут под свое управление все оставшиеся зоны.

При этом, сообщается, что многие военные и депутаты не согласны с таким решением. Депутат Кнессета Гилад Карив заявил, что «полная оккупация сектора Газа — это смертный приговор для живых заложников и катастрофа в сфере безопасности, гуманитарной и дипломатической безопасности».

До этого советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что местные власти в ближайшее время примут новые меры для достижения целей войны в секторе Газа.

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