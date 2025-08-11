На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Нетаньяху назвал «лучший способ» положить конец войне в Газе

Нетаньяху: оккупация сектора Газа – лучший способ завершить войну
Jack Guez/Reuters

Оккупация сектора Газа и взятие столицы анклава израильскими военными станет «лучшим способом» прекратить вооруженный конфликт в регионе. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, передает The Guardian.

План по оккупации Газы, по словам главы правительства, будет «лучшим способом положить конец войне и лучшим способом покончить с ней быстро».

4 августа Нетаньяху при поддержке кабмина принял решение о полной оккупации сектора Газа. В настоящий момент ЦАХАЛ контролирует около 75% его территории. В рамках нового плана израильские вооруженные силы возьмут под управление все оставшиеся зоны.

Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что местные власти в ближайшее время примут новые меры для достижения целей войны в секторе Газа.

Ранее бывшие сотрудники спецслужб Израиля обратились к Трампу из-за войны в Газе.

Война в Газе
