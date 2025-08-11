Соратник Трампа заявил, что США не хотят унижать Путина

Сенатор Грэм: США не хотят унизить Путина на переговорах по Украине

США на предстоящих переговорах не хотят «унизить» президента России Владимира Путина, цель Вашингтона – заключить сделку по Украине. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм, передает газета Politico.

«Мы не стремимся унизить Путина, мы хотим заключить сделку», — подчеркнул он.

Президент США Дональд Трамп намерен «навсегда» урегулировать конфликт на Украине, чтобы исключить его возобновления в будущем, отметил Грэм.

До этого Грэм поддержал идею обмена территориями, которую уже раскритиковали украинский президент Владимир Зеленский и европейцы.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конституция страны исключает любые территориальные уступки.

Ранее в Белом доме высказались об участии Зеленского во встрече на Аляске.