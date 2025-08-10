На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Линдси Грэм поддержал идею обмена территориями между РФ и Украиной

Сенатор США Грэм: в конце конфликта на Украине будет обмен территориями
true
true
true

Американский сенатор Линдси Грэм, один из главных сторонников Украины в конгрессе, поддержал в эфире NBC News идею обмена территориями, которую уже раскритиковали украинский президент Владимир Зеленский и европейцы.

«Я хочу быть с вами честным. Украина не собирается изгонять всех россиян. И Россия не пойдет на Киев. В конце будет обмен территориями», — выразил свою точку зрения сенатор.

8 августа президент США Дональд Трамп заявил, что при урегулировании на Украине Москва и Киев могут обменяться территориями. Американский лидер подчеркнул, что территориальные уступки пойдут на благо обеим сторонам.

Зеленский же подчеркнул, что Украина не намерена отдавать свою землю России. По его словам, это противоречит конституции страны, поэтому отступать от этого «никто не будет и не сможет».

По этому поводу лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии, Польши и главы Еврокомиссии (ЕК) выпустили совместную декларацию, в которой подчеркнули, что ЕС по-прежнему считает недопустимым изменение границ между странами силой.

Ранее в США отреагировали на отказ Зеленского уступать России территории.

