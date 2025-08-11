На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США рассказали, как Трамп поступит при неудаче в урегулировании на Украине

Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп не откажется от введения санкций против торговых партнеров РФ в случае неудачи в процессе урегулирования украинского кризиса. Об этом в эфире телеканала NBC News заявил американский сенатор Линдси Грэм.

Он выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин «презирает» санкции. При этом, по мнению конгрессмена, президент РФ «не сможет вынести», если США введут рестрикции против закупающих российскую нефть стран.

«Вся наша цель — сломить его (Путина — «Газета.Ru») клиентов: Индию, КНР, Бразилию. <...> Это новая стратегия. Трамп готов сделать все возможное, чтобы наказать покупателей Путина, если мы не сможем положить конец этой войне», — сказал Грэм.

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против РФ и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто прекращение огня на Украине. Позже хозяин Белого дома сократил этот срок до 10 дней. Он истек 8 августа.

Ожидается, что 15 августа на Аляске состоятся очные переговоры российского и американского лидеров. Главной темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса. Не исключено, что Путин и Трамп обсудят такие предложения, как обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Белом доме обозначили позицию США по конфликту на Украине.

