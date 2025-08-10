На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме перед встречей Путина и Трампа обозначили позицию США по Украине

Вэнс: США попытаются найти решение, с которым РФ и Украина могли бы жить мирно
true
true
true

Соединенные Штаты во время переговоров по урегулированию конфликта на Украине постараются найти такое решение, которое устроит и русских, и украинцев. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

«Если взять нынешнюю линию соприкосновения между Россией и Украиной, мы попробуем достичь урегулирования, с которым и русские и украинцы могли бы жить относительно мирно», — сказал американский политик.

Накануне Трамп сообщил, что встретится с Путиным на Аляске 15 августа.

По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, главы двух государств сосредоточатся на обсуждении вариантов урегулирования конфликта на Украине.

Как сообщил CNN со ссылкой на двух источников в Белом доме, Зеленский в этот момент будет также находиться на Аляске, однако участие во встрече Путина и Трампа не примет.

Ранее следующую неделю назвали судьбоносной для Украины.

Встреча Путина и Трампа
