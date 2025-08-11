Стало известно о намерении Австралии признать в ближайшие дни Палестину

Sydney Morning Herald: Австралия может в ближайшие дни признать Палестину

Правительство Австралии в ближайшие дни планирует признать государство Палестина. Об этом, ссылаясь на осведомленные источники, сообщает газета Sydney Morning Herald.

По их сведениям, глава австралийского правительства Энтони Альбанезе готовится объявить о планах Канберры признать палестинское государство. В связи с этим кабинет министров уже в ближайшие дни готовится к заседанию для принятия решения.

10 августа сообщалось, что Палестинская национальная администрация рассматривает возможность провозглашения государства Палестина в одностороннем порядке на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в сентябре.

29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление, в котором сообщалось, что Лондон рассмотрит возможность признания палестинского государства до начала сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Ранее Трамп осудил Канаду за признание Палестины.