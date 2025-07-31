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Трамп осудил Канаду за признание Палестины

Трамп: с Канадой сложно будет заключить сделку после признания Палестины
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Признание Канадой Палестины значительно осложнит заключение торговой сделки. Об этом на своей странице в соцсети Truth Social заявил президент США Дональд Трамп.

«Ого! Канада только что объявила о признании Палестины. Это сильно затруднит заключение с ними торгового соглашения», — заявил он.

Незадолго до этого премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страна планирует признать Государство Палестина на предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в сентябре.

Он объяснил, что данное решение основано на желании палестинских властей к реформам, включая обязательства президента Махмуда Аббаса реформировать систему управления, демилитаризировать государство, а также провести в 2026 году выборы без движения ХАМАС.

30 июля посол Палестины в Австрии и постоянный наблюдатель при Организации Объединенных Наций в Вене Салах Абдель Шафи заявил, что государство ожидает увеличения количества стран, которые признают ее как государство, а также рассчитывает на усиление давления на Израиль.

Ранее в Палестине выразили надежду на признание независимости страны Трампом.

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