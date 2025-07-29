Британия пригрозила Израилю признанием Палестины

Британские власти намерены осенью официально признать Палестинское государство, если Израиль не остановит военную операцию в секторе Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Мы признаем Государство Палестина в сентябре перед Генеральной Ассамблеей ООН, если только правительство Израиля не предпримет существенных шагов для прекращения ужасающей ситуации в Газе», — говорится в сообщении.

Кроме того, Лондон призывает Тель-Авив не препятствовать гуманитарным поставкам в сектор Газа, а также отказаться от аннексии территории на Западном берегу Иордана.

24 июля французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Париж намерен официально признать государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Он отметил, что в данный момент существует «насущная необходимость» в завершении боевых действий на территории сектора Газа и оказании помощи гражданскому населению.

Ранее Нидерланды внесли Израиль в перечень угроз нацбезопасности.