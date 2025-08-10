ПНА рассмотрит возможность провозгласить Государство Палестина на ГА ООН

Палестинская национальная администрация (ПНА) рассматривает возможность провозглашения Государство Палестина в одностороннем порядке на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН в Нью-Йорке в сентября. Об этом газете Al Araby Al Jadeed сообщил представитель палестинского руководства.

По словам собеседника издания, данному шагу должно предшествовать конституционное заявление главы Палестины Махмуда Аббаса, а также должна быть установлена точная дата выборов в Национальный совет Палестины.

Отмечается, что вопрос о преобразовании автономии в государство уже «изучался и поднимался в 2015 году».

До этого вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не намерен признавать палестинское государство. По его словам, отсутствие «дееспособного» правительства в Палестине делает признание государственности невозможным.

29 июля канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера опубликовала заявление, в котором сообщалось, что Лондон рассмотрит возможность признания палестинского государства до начала сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. В документе пояснялось, что это будет сделано в случае, если Израиль продолжит создавать препятствия для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и проводить военные операции в этом анклаве.

Ранее в ООН перенесли экстренное заседание Совбеза по Палестине.