На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава МИД Ирана заявил о снятии с повестки вопроса о Зангезурском коридоре

Глава МИД Ирана Арагчи: вопрос о Зангезурском коридоре снят с повестки
true
true
true
close
Sha Dati/Global Look Press

Вопрос о Зангезурском коридоре снят с повестки, так как речь идет о транзитной дороге под суверенитетом Армении. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, сообщает РИА Новости.

«Вопрос о (Зангезурском. — «Газета.Ru») коридоре полностью отложен в сторону. Речь идет о транзитной дороге, которая будет создана под властью Армении, в ее юрисдикции и на ее территории... американо-армянской компанией, которая будет зарегистрирована в Армении по армянским законам», — сказал министр.

По его словам, Тегеран имеет «свои поводы для беспокойства», а именно — возможное участие в этом проекте американской компании.

Дипломат также подчеркнул, что любое иностранное присутствие в регионе может привести к негативным последствиям для мира и стабильности в регионе. Это, как отметил Арагчи, иранская сторона постоянно обсуждает с Баку и Ереваном. Вместе с тем он заявил, что до настоящего момента принципиальные позиции Ирана были соблюдены, Тегеран наблюдает за ситуацией, консультации будут продолжаться.

9 августа советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти заявил, что Исламская Республика выступает решительно против создания коридора из основной части Азербайджана в Нахичевань, проходящего по территории Армении. По его словам, Тегеран будет всеми возможными способами препятствовать реализации этого проекта.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Совместная декларация состоит из семи пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру. Она, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию.

Ранее действия Пашиняна назвали угрозой для армянской государственности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами