Глава МИД Ирана заявил о снятии с повестки вопроса о Зангезурском коридоре

Вопрос о Зангезурском коридоре снят с повестки, так как речь идет о транзитной дороге под суверенитетом Армении. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, сообщает РИА Новости.

«Вопрос о (Зангезурском. — «Газета.Ru») коридоре полностью отложен в сторону. Речь идет о транзитной дороге, которая будет создана под властью Армении, в ее юрисдикции и на ее территории... американо-армянской компанией, которая будет зарегистрирована в Армении по армянским законам», — сказал министр.

По его словам, Тегеран имеет «свои поводы для беспокойства», а именно — возможное участие в этом проекте американской компании.

Дипломат также подчеркнул, что любое иностранное присутствие в регионе может привести к негативным последствиям для мира и стабильности в регионе. Это, как отметил Арагчи, иранская сторона постоянно обсуждает с Баку и Ереваном. Вместе с тем он заявил, что до настоящего момента принципиальные позиции Ирана были соблюдены, Тегеран наблюдает за ситуацией, консультации будут продолжаться.

9 августа советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти заявил, что Исламская Республика выступает решительно против создания коридора из основной части Азербайджана в Нахичевань, проходящего по территории Армении. По его словам, Тегеран будет всеми возможными способами препятствовать реализации этого проекта.

8 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий.

Совместная декларация состоит из семи пунктов, которые подчеркивают стремление Баку и Еревана к миру. Она, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию.

Ранее действия Пашиняна назвали угрозой для армянской государственности.