Армения, Азербайджан и США договорились открыть «маршрут Трампа». Что об это думают Россия и Иран?

8 августа лидеры Армении, Азербайджана и США подписали в Вашингтоне совместную декларацию. Она, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США. По мнению экспертов, эта договоренность — «сильный удар» по интересам России и Ирана в регионе. МИД РФ положительно оценил встречу политиков, но напомнил: урегулирование между Баку и Ереваном началось с Москвы, а оптимальные решения — это принятые при поддержке соседей. В Иране же напрямую пригрозили заблокировать «маршрут Трампа».

Россия положительно оценивает встречу лидеров Армении и Азербайджана в США и достигнутые на ней договоренности, говорится в официальном заявлении российского министерства иностранных дел. В нем отмечается, что Москва считает нормализацию отношений Еревана и Баку одним из важнейших условий стабильности на Южном Кавказе.

«Последовательно поддерживаем все усилия, способствующие достижению данной ключевой для региональной безопасности цели. В связи с этим встреча лидеров южнокавказских республик в Вашингтоне при посредничестве американской стороны заслуживает положительной оценки. Надеемся, что данный шаг поможет продвижению мирной повестки дня», — подчеркнул МИД, напомнив, что «до последнего времени Баку и Ереван утверждали, что предпочитают вести диалог напрямую, без внешней помощи».

При этом министерство напомнило, что урегулирование разногласий Армении и Азербайджана началось «при содействии и центральной роли России», а оптимальное решение проблем региона заключается «в поиске и дальнейшей реализации решений», принятых «при поддержке непосредственных соседей — России, Ирана, Турции».

Подключение к этому процессу нерегиональных игроков вроде США, по оценке российского внешнеполитического ведомства, не должно создавать «дополнительных трудностей и разделительных линий».

«Хотелось бы избежать печального опыта западного содействия урегулированию конфликтов на Ближнем Востоке», — подчеркнули в МИД.

О чем договорились Армения и Азербайджан

В пятницу, 8 августа, в Белом доме в Вашингтоне президент США Дональд Трамп, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку.

«Это мирное соглашение и прекращение огня. Мы договорились, что они будут активно сотрудничать друг с другом и с Соединенными Штатами», — сказал Трамп после подписания.

Позднее текст декларации был опубликован правительством Армении в Telegram. Он состоит из семи пунктов, которые подчеркивают стремление сторон к миру.

В первом пункте отмечается, что Баку и Ереван будут добиваться ратификации мирного соглашения. Второй пункт включает в себя просьбу распустить Минскую группу ОБСЕ.

Третий подчеркивает важность открытия сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванью через Армению с выгодами для нее. Четвертый провозглашает, что Армения будет совместно с США разрабатывать и реализовывать проект транспортного коридора, получившего название «Маршрут Трампа».

Пятый пункт декларации фиксирует готовность к добрососедству на основе нерушимости границ и запрета захвата территории силой. Шестой и седьмой пункт отмечают значение встречи в США для мира и выражают благодарность Дональду Трампу за посредничество.

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам встречи в США допустил обмен территориями с Азербайджаном .

«Есть территории, которые по этой логике принадлежат нам, но находятся под контролем Азербайджана, и есть территории, которые принадлежат Азербайджану, но находятся под нашим контролем», — заявил глава армянского кабмина.

По его словам, процесс делимитации армяно-азербайджанской границы должен быть продолжен, а страны должны вернуть друг другу не принадлежащие им территории.

«Маршрут Трампа»

В Азербайджане маршрут, который должен соединить основную территорию страны с Нахичеванской Автономной Республикой, называют Зангезурским коридором. Он предполагает прохождение через Сюникскую область Армении — территорию, известную в Азербайджане как Зангезур.

В Ереване долгое время считали проект угрозой территориальной целостности и опасались, что после открытия коридора Баку и Анкара установят над ним полный контроль. В ответ власти Армении представили альтернативу — проект развития транспортных связей и инфраструктуры под названием «Перекресток мира».

Идея транспортного коридора через Армению, соединяющего основную территорию Азербайджана с Нахичеванью, вновь стала активно продвигаться Баку после обострения карабахского конфликта в 2020 году.

Армения последовательно выступала против этого проекта, однако в рамках подписанного в США соглашения теперь она на 99 лет предоставит Вашингтону эксклюзивные права на развитие транспортного коридора, который будет выполнять функции Зангезурского, но при этом называться «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

«Удар по интересам России и Ирана»

Пашинян заявил, что подписанная в США декларация откроет экономические возможности для России. Так, Армения получит железнодорожную связь с РФ, которая отсутствовала около 30 лет. В свою очередь, российская компания ЮКЖД, которая управляет «Армянскими железными дорогами», сможет инвестировать в развитие маршрутов с Ираном и Центральной Азией.

«Скоро мы начнем строительство железной дороги на участке в Мегри, что может открыть возможность для сотрудничества. Есть шанс задействовать железную дорогу Ерасх – Ахурик. Таким образом, этот проект может принести неожиданные, но позитивные последствия», – приводит его слова «Sputnik-Армения».

При этом первый замглавы комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин полагает, что и Ереван, и Баку стремятся снизить влияние России в регионе, а потому пытаются втянуть в проблемы Закавказья США.

«И Пашинян, и Алиев каждый по-своему не заинтересованы в российском посредничестве, не заинтересованы вообще в сохранении влияния России в Закавказье. Естественно, что в этой ситуации они ищут счастья за рубежом», — сказал депутат каналу RTVI.

Политолог Сергей Марков в свою очередь назвал соглашение «ударом по интересам России». По его словам, оно подразумевает размещение в зоне коридора военных американских частных военных компаний .

«По сути создается американская полугосударственная военная база в Армении. Это сильный удар по интересам России. Это сильнейший удар по интересам Ирана. Потому что все это прямо рядом с северной границей Ирана. Это большая победа США и лично Трампа», — заявил эксперт.

В Иране уже пообещали, что не допустят перехода коридора под контроль США и НАТО. Советник верховного лидера страны Али Акбар Велаяти заявил агентству Tasnim, что Тегеран заблокирует «маршрут Трампа» «с Россией или без нее».

«Реализация плана коридора ставит под угрозу безопасность Южного Кавказа. Иран настаивает на том, что будет действовать в соответствии с требованиями безопасности Южного Кавказа, с Россией или без нее. Мы считаем, что Россия также стратегически против этого коридора», — подчеркнул Велаяти.

Он назвал проект «политическим заговором» против Ирана и некоторых соседних стран и заявил, что «НАТО хочет, как змея, расположиться между Ираном и Россией, но Иран этого не допустит».