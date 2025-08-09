На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Алиев и Пашинян подписали декларацию о прекращении боевых действий

Подписанная в США декларация Азербайджана и Армении состоит из семи пунктов
true
true
true

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Текст документа опубликован в Telegram-канале правительства Армении.

Совместная декларация состоит из семи пунктов, которые подчеркивают стремление Азербайджана и Армении к миру.

В первом пункте говорится, что стороны парафировали ранее согласованный текст соглашения об установлении мира и восстановлении отношений между двумя странами Южного Кавказа, а также будут делать все возможное для его окончательной ратификации.

Во втором пункте Алиев и Пашинян приветствуют подписание общего обращения к ОБСЕ о роспуске Минской группы. В третьем пункте говорится о необходимости открытия коммуникаций на Южном Кавказе, в частности сообщения между основной частью Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении с обеспечением последней преимуществ от работы этого маршрута.

Четвертый пункт гласит, что Армения будет сотрудничать с Соединенными Штатами, а также некоторыми третьими странами для формирования проекта транспортного коридора, связывающего основную часть Азербайджана с Нахичеванью, и его реализации.

В пятом пункте указано, что сформированы условия для народов обеих стран для создания добрых соседских отношений на основе нерушимости международных границ и недопустимости использования силы для завоевания территории. Подчеркивается, что стороны «исключают любую попытку мести сейчас или в будущем».

В шестом пункте стороны отмечают значение встречи в США для установления мира в регионе. В седьмом пункте Алиев и Пашинян благодарят Трампа за его посреднические усилия.

Ранее стало известно, что Алиев и Пашинян готовы выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира.

