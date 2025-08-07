Действия Пашиняна назвали угрозой для армянской государственности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян окончательно сдает интересы страны в обмен на личные выгоды, его решения могут привести к полной утрате суверенитета армянского государства. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог и профессор кафедры политологии факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

По мнению Шатилова, Пашинян подпишет меморандум, касающийся Зангезурского коридора, чтобы в преддверии парламентских выборов в Армении получить помощь Запада — политтехнологов и средства для своей кампании, а также личную выгоду от лоббирования интересов США.

«Это решение является следствием неэффективной и неудачной политики Пашиняна, который запутался в политических контактах, проиграл Арцах и привел Армению к состоянию, когда она подчиняется другим странам. Пашинян всегда был человеком скорее западным, он только выиграет, а национальные интересы сильно просядут», — считает Шатилов.

Он добавил, что Пашинян будет представлять свое решение, как наиболее подходящий вариант выхода Армении из кризиса, и развивать идею, что согласие на договоренности позволит стране получить помощь Запада и европейские перспективы. «В конце 80-х армянское общество так же крушило Советский Союз, и в итоге пришло в глубокий упадок, то же мы наблюдаем сейчас», — отметил Шатилов.

С ним согласен заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. По его словам, все опровержения армянских властей, прозвучавшие ранее, было открытой ложью гражданам Армении и информационным шумом. Сам же меморандум будет подписан за счет интересов страны.

«Армения однозначно получит усиление недружественных тюркских государств. Мы уже видим, как в Азербайджане начинают готовить историческую базу о том, что вообще-то никаких армян на Южном Кавказе не было», — полагает Семибратов.

Поэтому любые шаги, которые позволяют укрепить альянс Турции и Азербайджана и нарастить потенциал этих держав — прямая угроза армянской государственности как таковой, добавил Семибратов. По его словам, далее речь будет идти о постепенном становлению контроля над Армений со стороны Турции.

Комментируя интересы третьей стороны встречи, Шатилов отметил, что глава США Дональд Трамп хочет получить от встречи медиаэффект, позволяющий подать себя в роли миротворца, а также надавить на Иран.

В свою очередь, политолог Анна Федорова заявила, что Пашинян уже не раз совершал шаги, негативные для Армении и ее граждан. «Его главной задачей является удержание личной власти», — отметила Федорова.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении в рамках своего визита в США с 7 по 8 августа проведет переговоры с президентом США и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, в рамках которого может подписать подписать меморандум о Зангезурскогом коридоре.