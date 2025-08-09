На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Иран выступает против создания торгового коридора через Армению

Советник Хаменеи Велаяти: Иран выступает против создания коридора через Армению
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Иран выступает решительно против создания коридора из основной части Азербайджана в Нахичевань, проходящий по территории Армении. Об этом агентству Tasnim заявил советник верховного лидера исламской республики по международным делам Али Акбар Велаяти.

По его словам, Тегеран будет всеми возможными способами препятствовать реализации этого проекта.

«Претворение в жизнь этой идеи поставит под угрозу безопасность Южного Кавказа, поэтому Иран подчеркивает, что будет двигаться по пути обеспечения безопасности Южного Кавказа как с Россией, так и без нее», — сказал советник верховного лидера.

Велаяти добавил, что руководство Ирана уверено в солидарности РФ относительно неправильности передачи Зангезурского коридора под управление США, поскольку НАТО таким образом пытаются ослабить ирано-российское сотрудничество. Он также отметил, что для установления связи с Нахичеванью Азербайджан вполне может пользоваться территорией Ирана.

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдана Безпалько, территориальные уступки Армении могут привести к новому серьезному конфликту на Южном Кавказе. Эксперт отметил, что Сюникский коридор отрежет Армению и Россию от Ирана. По мнению Безпалько, в целом это будет означать переформатирование Южного Кавказа и, возможно, в будущем начнется серьезный конфликт на территории регион

Ранее в Армении раскрыли детали о соглашении с Азербайджаном.

