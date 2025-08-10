Трамп убежден, что встреча с Путиным на Аляске стоит усилий

Вэнс заявил об уверенности Трампа в том, что встреча с Путиным стоит усилий

Американский президент Дональд Трамп убежден, что встреча с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске стоит предпринимаемых усилий. Об этом сообщил в эфире Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По его словам, президент Соединенных Штатов не уверен в успехе переговоров, но считает необходимым дать им шанс.

В том же интервью Вэнс назвал договоренность о встрече американского и российского лидеров «значительным прорывом» для дипломатии страны.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На этом фоне их украинский коллега Владимир Зеленский заявил, что конституция страны исключает любые территориальные уступки.

Ранее в Белом доме высказались об участии Зеленского во встрече на Аляске.