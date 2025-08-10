Вэнс назвал договоренность о переговорах Путина и Трампа «значительным прорывом»

Договоренность о переговорах президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа — значительный прорыв для американской дипломатии. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Это значительный прорыв для американской дипломатии», — заявил он.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

Позже в Кремле подтвердили, что встреча российского и американского лидеров пройдет на Аляске. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, главы государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее стало известно, где будет находиться Зеленский во время встречи Путина и Трампа.