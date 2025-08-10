На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вэнс назвал договоренность о переговорах Путина и Трампа «значительным прорывом»

Вэнс: переговоры Путина и Трампа являются прорывом для американской дипломатии
true
true
true
close
Sven Hoppe/dpa/picture-alliance/Global Look Press

Договоренность о переговорах президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа — значительный прорыв для американской дипломатии. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Это значительный прорыв для американской дипломатии», — заявил он.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

Позже в Кремле подтвердили, что встреча российского и американского лидеров пройдет на Аляске. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, главы государств сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

Ранее стало известно, где будет находиться Зеленский во время встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами