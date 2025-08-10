Декларация стран Европы с призывом к США усилить давление на Россию демонстрирует их желание продолжать конфликт на Украине. Об этом в соцсети X написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Макрон и все гарпии воинственного европеизма опубликовали заявление против прямых мирных переговоров между Трампом и Путиным. Как и ожидалось, они в шоке от перспективы мира. Им нужна война — для их личной повестки и для того, чтобы наделить Евросоюз собственной армией», — заявил он.

Накануне стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

На фоне этого лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине, поддерживать страну дипломатически. Утверждается, что конфликт можно завершить только при сочетании «активной дипломатии, поддержки Украины и давления на Россию».

