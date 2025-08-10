На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Антикоррупционные органы Украины могут повлиять на выборы в стране

Economist: НАБУ может повлиять на выборы на Украине после мирной сделки
true
true
true
close
Национальное антикоррупционное бюро Украины

Национальное антикоррупционнное бюро Украины (НАБУ) может оказать влияние на выборы в стране после урегулирования конфликта с Россией. Об этом пишет британское издание The Economist.

По мнению британских журналистов, НАБУ и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) будут вести более дерзкие расследования после того, как президент Украины Владимир Зеленский отказался от законопроектов, ограничивающих независимость этих органов под давлением Еврокомиссии.

Предполагается, что итоги этих расследований могут повлиять на следующие президентские выборы на Украине, которые, по всей видимости, состоятся уже после мирной сделки.

До этого глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил, что он и глава специальной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко опасаются того, что их готовятся заменить подконтрольными президенту Украины Владимиру Зеленскому фигурами. По его словам, в рамках подготовки к этому в СМИ началась направленная против него кампания.

Законодательная мера по ограничению независимости НАБУ и САП была принята 22 июля. Президент Украины заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от влияния России. В США и Европейском союзе раскритиковали решение Киева, после чего были приняты новые законопроекты, отменяющие прежние. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Украине разгласили переписку депутатов партии «Слуга народа» про скандал НАБУ.

Новости Украины
