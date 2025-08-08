На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главные борцы с коррупцией на Украине опасаются своей замены

Главы НАБУ и САП заявили, что их готовятся заменить «пешками» Зеленского
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос заявил, что он и глава специальной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко опасаются того, что их готовятся заменить подконтрольными президенту Украины Владимиру Зеленскому фигурами. Слова Кривоноса приводит украинское издание «Страна.ua».

По словам главы НАБУ, сейчас в социальных медиа уже началась кампания, направленная против него и Клименко. Кривонос заявил, что за попыткой разрушить его репутацию стоят власти.

«Есть информация, что следующей может быть атака лично на руководителей. Перезагрузка руководства НАБУ и САП под теми или иными предлогами», — заявил чиновник.

По мнению Кривоноса, после смены руководства НАБУ и САП в эти структуры могут вернуть уволенных сотрудников. Журналисты «Страны» предположили, что под этими словами подразумевается бывший заместитель Кривоноса Гизо Углава, который был уволен в 2024 году из-за обвинений в том, что он попытался оказать давление на работника, обнаружившего утечку информации из ведомства.

8 августа Кривонос обратился к СБУ с просьбой предоставить его ведомству доказательства вины его арестованных по подозрению в связях с РФ сотрудников, а также потребовал, чтобы суд в отношении детективов был открытым. Его просьба была встречена отказом. В ответном заявлении представители СБУ обвинили его в распространении «ничем не подтвержденных манипулятивных заявлений относительно данных резонансных уголовных производств» и попытке оказать публичное давление на судебную власть.

Ранее у соратника Зеленского нашли золотой унитаз.

