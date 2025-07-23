«Паническая мера»: Зеленский ограничил полномочия борцов с коррупцией. В Киеве вспыхнули протесты

Киев может лишиться западной поддержки, а также навлечь на себя гнев Евросоюза, что поставит под угрозу процесс евроинтеграции и может спровоцировать введение санкций. Причиной для этого является борьба украинской власти с НАБУ и САП — антикоррупционными органами, которые в 2015 году были созданы под давлением Запада. 21 июля СБУ провела в их офисах обыски, а 22-го Верховная Рада одобрила законопроект об ограничении полномочий органов. Закон уже подписал президент Украины Владимир Зеленский, который объяснил такую меру необходимостью очистки НАБУ и САП от российского влияния.

Действия украинских властей, ограничивающие полномочия антикоррупционных органов в стране, могут привести к ослаблению западной поддержки Украины. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

Речь идет о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП). Органы были созданы в 2015 году под давлением Запада и являлись одним из важных элементов судебной реформы, а также имели значение для вступления Киева в ЕС. Однако 22 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал резонансный закон, который повлияет на их работу. Как отмечали в обоих ведомствах, документ фактически уничтожает их независимость.

Газета The Spectator подчеркнула, что происходящее с НАБУ и САП может поставить под угрозу процесс вступления Украины в ЕС и безвизовый режим, а также спровоцировать введение санкций . По данным издания, ограничение полномочий антикоррупционных органов вызвало глубокую обеспокоенность у ведущих международных сторонников Украины. Так, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос написала в X, что «отказ от ключевых гарантий независимости НАБУ — это серьезный шаг назад».

«Независимые органы, такие как НАБУ и САП, необходимы для продвижения Украины в ЕС. Верховенство права остается в центре переговоров о вступлении в союз», — добавила она.

Газета добавила, что правительство Зеленского и сам президент, вероятно, серьезно просчитались в настроениях простых украинцев, а также совсем не оценили ситуацию с точки зрения западных союзников Киева.

«После голосования в Раде украинский центр по борьбе с коррупцией опубликовал макет обложки журнала Time с изображением Зеленского, но с лицом Виктора Януковича, его коррумпированного предшественника, закрывающего половину его лица. <…> Всего год назад любое сравнение Зеленского с Януковичем показалось бы абсурдным. Сегодня многие из тех, кто проводит это мрачное сравнение, когда-то были самыми ярыми сторонниками Зеленского», — заключило издание.

The Economist, в свою очередь, уточнил, что поводом к принятию закона против НАБУ и САП могло стать расследование органов против окружения Зеленского . Об этом ранее уже сообщал украинский журналист Юрий Николов.

«НАБУ уничтожают из-за того, что детективы коснулись производства дронов. А там по засекреченным контрактам десятки миллиардов гривен отдали фирмам партнеров самого Зеленского, а также [главы офиса президента Украины Андрея] Ермака и [руководителя фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида] Арахамии», — писал он.

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По данным журнала, атака на антикоррупционные органы страны потрясла даже членов ближайшего круга президента Украины. The Economist также отметил, что Евросоюз оказывал давление на Зеленского, чтобы тот не подписывал документ, однако это все равно произошло. Издание назвало такой шаг «панической мерой», поскольку принятие законопроекта Радой и подписание документа случилось в течение одного дня.

Обыски в НАБУ и САП

Принятию закона предшествовали обыски в офисах НАБУ, которые 21 июля провели Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис генпрокурора. В СБУ следственные мероприятия объяснили необходимостью «нейтрализации российского влияния». Некоторые сотрудники НАБУ были задержаны. В частности, был арестован один из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслан Магамедрасулов, его подозревают в связях с РФ. Следствие считает, что он вел бизнес в России.

Кроме этого, СБУ обвинила одного из ключевых сотрудников НАБУ, руководителя Второго Главного подразделения детективов Александра Скомарова в сотрудничестве с агентом ФСБ. Еще один детектив, которого СБУ подозревает в работе на Россию, — Тимур Аршавин. Он уже не работает в НАБУ, в 2024 году покинул Украину вне официальных пунктов пропуска и с тех пор не возвращался. И Скомаров, и Аршавин упоминались в статье «Украинских новостей» — 10 июля издание сообщило, что антикоррупционный орган находится на грани роспуска из-за скандалов.

Впоследствии об обысках также заявила САП. При этом в обоих органах рассказали, что следственные мероприятия проводились без решения суда. В СБУ пояснили, что меры были неотложными, а потому не запрещены законом.

Глава СБУ Василий Малюк позже встретился с послами G7 и обсудил с ними уголовные дел против сотрудников НАБУ. На ней Малюк заявил, что ведомство борется не с самим бюро, а с российскими агентами.

«Для нас нет исключений, мы будем и дальше искоренять вражеское влияние везде. НАБУ необходимо очищаться от влияния вражеских спецслужб», — заявил глава СБУ.

Приятие закона и протесты

22 июля депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что парламентарии планируют рассмотреть законопроект об ограничении полномочий НАБУ и САП. Нардеп Анастасия Радина поделилась деталями инициативы. Генерального прокурора Украины предлагалось наделить полномочиями быть руководителем САП и передавать полномочия прокурора САП другим прокурорам; давать НАБУ обязательные письменные указания и изымать материалы любых дел; передавать изъятые дела любым другим прокурорам; передавать расследование дел, которые относятся к подследственности НАБУ, другим органам. Радина заявила, что если закон будет принят, «антикоррупционная инфраструктура Украины будет фактически уничтожена».

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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура выпустили совместное заявление, в котором раскритиковали инициативу. Однако это не помешало Раде поддержать ее: «за» проголосовали 263 депутата, «против» — 13. В тот же день Зеленский подписал закон, несмотря на призывы директора НАБУ Семена Кривоноса не делать этого.

Принятие закона спровоцировало митинги нескольких в украинских городах, в том числе в Киеве, где к акции протеста присоединился мэр Виталий Кличко и его брат Владимир. Ближе к ночи протестующие в столице начали скандировать лозунги против офиса президента Украины и самого Зеленского.

Украинский лидер уже ночью записал видеообращение, в котором объяснил ограничение полномочий НАБУ и САП необходимостью их очистки от влияния извне.

«Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российского влияния — от этого нужно полностью очиститься. Нет ни одного рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды «висят» годами. И нет объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им нужна», — заявил Зеленский.