Зеленский после протестов одобрил проект о независимости антикоррупционных органов

Зеленский согласовал проект о независимости НАБУ и САП, его внесут в Раду

Украинский лидер Владимир Зеленский согласовал законопроект о независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), его внесут в Раду. Об этом сообщается в Telegram-канале Зеленского.

«Только что согласовал текст законопроекта, который гарантирует реальное укрепление системы правопорядка в Украине, независимость антикоррупционных органов», — отметил он.

По словам Зеленского, самое главное в законопроекте, который в четверг внесут в Раду, — это «реальные инструменты, никаких российских связей и независимость НАБУ и САП».

Законодательная мера по ограничению независимости НАБУ и САП была окончательно принята 22 июля. Президент Украины заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от влияния России. В США и Европейском союзе раскритиковали решение Киева. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

После этого в Киеве начались протесты из-за нового закона. Telegram-канал «Политика Страны» писал, что протестующие выкрикивали речевки «майдана» 2014 года.

Ранее в СБУ сообщили о желании Нацгвардии «идти на Киев».