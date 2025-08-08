На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине обнародовали переписку чиновников из партии Зеленского о скандале с НАБУ

NABU/YouTube

В сети появилась гневная переписка депутатов Верховной Рады от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» по поводу скандала с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Информацию из чата политиков раскрыли в Telegram-канале издания «Страна.ua».

В публикации говорится, что во время принятия закона об ограничении полномочий антикоррупционных органов политики переживали из-за развернувшихся протестов. Некоторые из них боялись, что закон могут отменить и сделать их виновными в ситуации.

«Нас кинули коллеги и размазали. Так жестко в первый раз. Спасибо господину президенту и руководству офиса президента», — заявил народный депутат Максим Павлюк.

Депутат Рады Александр Федиенко в своем Telegram-канале подтвердил подлинность переписки. При этом мужчина отметил, что история чата выглядит неполной, а некоторые из сообщений вырваны из контекста.

Законодательная мера по ограничению независимости НАБУ и САП была окончательно принята 22 июля. Президент Украины заявил, что этот шаг необходим, чтобы очистить данные структуры от влияния извне, в первую очередь от влияния России. В США и Европейском союзе раскритиковали решение Киева. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Раду внесли законопроект, возвращающий офис Зеленского под надзор НАБУ.

Новости Украины
