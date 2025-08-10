На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Киеве отказались принять линию фронта в виде границы по итогам конфликта

Ермак: Украина не признает линию фронта границей с Россией
Украина не согласна считать линию фронта границей с Россией. Об этом в своем Telegram-канале написал глава офиса украинского президента Андрей Ермак по итогам совещания с европейскими и американскими представителями об урегулировании кризиса, передает «Страна.ua».

«Прекращение огня — нужно. Линия фронта — не граница», — заявил политик.

Ермак добавил, что по его мнению «надежный, длительный мир возможен только с Украиной за столом переговоров». Глава офиса украинского президента отметил, что украинские партнеры поддерживают Киев не только словами — финансовая и военная помощь. Поддержка санкциями будет также сохраняться, пока конфликт не прекратится, заключил Ермак.

Незадолго до этого лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине, поддерживать страну дипломатически.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

Ранее Зеленский прокомментировал «территориальную сделку».

