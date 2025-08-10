Европа настаивает на сохранении для Украины возможности вступления в НАТО

NYT: Европа настаивает на сохранении возможности для Киева вступить в НАТО

Европейские страны перед саммитом России и США на Аляске призвали американского президента Дональда Трампа учесть их позицию: мирное урегулирование конфликта на Украине должно включать гарантии безопасности для Киева и сохранение возможности вступления в НАТО. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на дипломатические источники.

На встрече представителей ЕС, украинских властей и администрации США в Великобритании европейцы подчеркнули, что перспектива членства Украины в альянсе должна сохраняться, даже если это «не представляется практичным в текущих условиях». Они также потребовали, чтобы никакие договоренности не согласовывались без участия Киева и европейских стран.

Дополнительным условием ЕС назвал установление режима прекращения огня до начала переговоров по территориальным вопросам.

В декларации лидеров Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии сказано, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине, поддерживать страну дипломатически.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.

