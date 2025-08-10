В Белом доме высказались об участии Зеленского во встрече Трампа и Путина

NBC: в США обсуждают приглашение Зеленского на Аляску на встречу Трампа и Путина

В Белом доме допускают приглашение президента Украины Владимира Зеленского на Аляску, передает NBC News.

По словам одного из источников телеканала, такой вариант обсуждается, однако ясности по этому поводу пока нет. Чиновник сказал, что приезд украинского лидера на Аляску «абсолютно» возможен.

«Все очень надеются, что это произойдет», — добавил он.

Высокопоставленный представитель Белого дома отметил, что президент США Дональд Трамп открыт для встречи на Аляске в трехстороннем формате, но сейчас его администрация сосредоточена на планировании двусторонних переговоров с российским коллегой.

Другой источник сообщил, что неясно, оказались бы лидеры РФ и Украины в одной комнате, если бы Зеленский все-таки приехал в США.

15 августа президенты Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. На этом фоне Зеленский уже заявил, что конституция страны исключает любые территориальные уступки.

