В Китае заявили, что Путин обошел ультиматум Трампа

Sohu: Путин мастерски обошел ультиматум Трампа и навязал ему свою повестку
Evan Vucci/AP

В Китае обратили внимание на «неожиданный ход» президент России Владимира Путина в ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа. Аналитики издания Sohu считают, что согласившись на встречу с американским коллегой, российский президент преподнес тому своеобразный «сюрприз», проявив «нетипичную» реакцию в текущей геополитической ситуации.

Издание отмечает, что в последние недели Трамп неоднократно заявлял об угрозе введения вторичных санкций против ключевых торговых партнеров России, в числе которых Китай и Индия. Целью администрации США было принуждение стран к отказу от приобретения российской нефти и, как следствие, лишение Москвы значительной части доходов. Однако, такая стратегия не привела к ожидаемым результатам: Пекин и Нью-Дели не только не уступили давлению, но и продемонстрировали более решительное противодействие действиям Вашингтона.

В тот момент, когда стало очевидно, что ультиматум американского президента не достиг своей цели, Владимир Путин предпринял шаг, который в Китае был воспринят как «весьма неожиданный». Российский лидер принял в Кремле специального посланника от Трампа и выразил готовность к сотрудничеству и проведению прямых переговоров с Соединенными Штатами. Данный шаг был расценен как своего рода жест доброй воли по отношению к американскому президенту, который неоднократно заявлял о своем желании провести личную встречу.

По мнению китайских аналитиков, момент для организации диалога был выбран крайне удачно. Россия, занимая прочные позиции на поле боя и наблюдая за «провалом» политики вторичных санкций, проводимой США, может вести переговоры с позиции силы. Это, в свою очередь, создает для президента РФ «комфортные условия», в которых ему «не придется идти на компромиссы» и, напротив, позволит определять повестку предстоящей встречи с Дональдом Трампом.

Накануне Кремль и Белый дом сообщили, что встреча президентов РФ и США состоится на Аляске 15 августа. Главная тема — мир на Украине. По утверждению западных СМИ, обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в Европе испугались, что Путин и Трамп «объединятся» против Украины.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
