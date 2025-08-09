В Европе испугались, что Путин и Трамп «объединятся» против Украины

WP: в Европе боятся, что Путин и Трамп объединятся против Украины

Лидеры стран Европы обеспокоены тем, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа может привести к их «объединению», чтобы «навязать Украине свои условия». Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Европейские лидеры обеспокоены перспективой того, что саммит может привести к объединению Трампа и Путина с целью навязать Украине свои условия», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает WP, Трамп заявил, что соглашение между Россией и Украиной будет включать «некоторый обмен территориями на благо обеих» стран.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске — это будет первая встреча президентов России и США в Америке с 1988 года. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.

В свою очередь, американская газета The Wall Street Journal писала, что двухэтапный план России по Украине якобы включает выведение украинских войск из ДНР, а затем согласование президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом «окончательного мирного плана», его покажут украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Ранее ООН выразила готовность принять саммит Трампа и Путина.