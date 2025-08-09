На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе испугались, что Путин и Трамп «объединятся» против Украины

WP: в Европе боятся, что Путин и Трамп объединятся против Украины
true
true
true
close
РИА Новости

Лидеры стран Европы обеспокоены тем, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа может привести к их «объединению», чтобы «навязать Украине свои условия». Об этом пишет американская газета The Washington Post.

«Европейские лидеры обеспокоены перспективой того, что саммит может привести к объединению Трампа и Путина с целью навязать Украине свои условия», — говорится в сообщении издания.

Как напоминает WP, Трамп заявил, что соглашение между Россией и Украиной будет включать «некоторый обмен территориями на благо обеих» стран.

15 августа Владимир Путин и Дональд Трамп проведут переговоры на Аляске — это будет первая встреча президентов России и США в Америке с 1988 года. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России: делегации смогут просто перелететь через Берингов пролив. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи. Он предупредил, что процесс будет непростым.

В свою очередь, американская газета The Wall Street Journal писала, что двухэтапный план России по Украине якобы включает выведение украинских войск из ДНР, а затем согласование президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом «окончательного мирного плана», его покажут украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

Ранее ООН выразила готовность принять саммит Трампа и Путина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами