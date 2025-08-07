Президент ОАЭ высказался о встрече с Путиным на русском языке

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян написал пост на русском языке в соцсети X по следам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

«Сегодня встретился с президентом Владимиром Путиным в Москве, где мы обсудили стратегическое партнерство между ОАЭ и РФ и возможности его развития на благо наших стран», — говорится в сообщении.

Он отметил приверженность Эмиратов укреплению международного сотрудничества для преодоления глобальных вызовов.

7 августа в Кремле состоялись переговоры между президентом России и главой Объединенных Арабских Эмиратов. Путин начал встречу с приветственной речи, в которой он отметил сотрудничество стран в разных сферах.

Аль Нахайян отметил, что товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов достиг $11,5 млрд. По его словам, Абу-Даби хочет, чтобы в ближайшие пять лет данная цифра удвоилась как в сфере прямых отношений между РФ и ОАЭ, так и отношений с государствами Евразии.

