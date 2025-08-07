На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент ОАЭ назвал объем торговли с Россией

Президент ОАЭ Аль Нахайян заявил, что товарооборот России и ОАЭ достиг $11 млрд
Алексей Никольский/РИА Новости

Товарооборот России и Объединенных Арабских Эмиратов достиг $11,5 млрд. Об этом заявил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в Кремле, сообщает РИА Новости.

«Также есть товарооборот между нами и странами Евразии, который достиг 30 миллиардов», — сказал глава ОАЭ.

По его словам, Абу-Даби хочет, чтобы в ближайшие пять лет данная цифра удвоилась как в отношении прямых отношений между РФ и Объединенными Арабскими Эмиратами, так и отношений с государствами Евразии.

Путин, в свою очередь, отметил, что взаимные инвестиции между Россией и ОАЭ растут.

Аль Нахайян прибыл в Москву 7 августа.

Накануне пресс-служба Кремля сообщила, что в ходе встречи президенты России и ОАЭ рассмотрят состояние и перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества между двумя странами, а также актуальные вопросы международной повестки дня, включая обстановку на Ближнем Востоке.

Президенты РФ и ОАЭ регулярно поддерживают контакты. Так, например, Эмираты в апреле помогли организовать обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. В частности, благодаря усилиям ОАЭ 19 апреля на Родину вернули 246 российских военнослужащих.

Ранее Путин анонсировал первый российско-арабский саммит.

