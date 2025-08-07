Зеленский призвал учитывать мнение Европы на фоне переговоров США и России

Президент Украины Владимир Зеленский указал на необходимость учета мнения европейских стран в предстоящих переговорах между США и Россией по украинскому вопросу. Об этом пишет «Страна.ua».

«Голос Европы должен оказывать влияние на процессы. И мы договариваемся с нашими европейскими лидерами относительно наших разговоров и наших встреч, чтобы согласовать все позиции, а также работы каждого из нас с другими лидерами, чтобы позиции Европы были защищены», – заявил украинский лидер.

7 августа издание New York Post, ссылаясь на анонимный источник в Белом доме, сообщало, что условием встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина является согласие последнего на переговоры с Зеленским.

До этого Путин заявил об отсутствии принципиальных возражений против встречи с Зеленским. Он подчеркнул, что для организации таких переговоров необходимо создать соответствующие предпосылки. По словам российского лидера, до этого момента еще предстоит пройти определенный путь.

