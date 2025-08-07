Журналисты узнали условие для встречи Трампа с Путиным

NYP: Трамп встретится с Путиным при условии, если тот встретится с Зеленским

Президент США Дональд Трамп встретится с российским президентом Владимиром Путиным только при условии, если тот согласится на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом пишет американская газета New York Post (NYP) со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

«Путин должен встретиться с Зеленским, чтобы встреча [с Трампом] состоялась. Место пока не определено», — отметил собеседник издания.

7 августа Владимир Путин заявил, что в целом не имеет ничего против встречи с Зеленским. При этом он добавил, что для таких переговоров должны быть созданы определенные условия. Российский лидер подчеркнул, что до этого еще далеко.

До этого помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что договоренность о проведении встречи Путина и Трампа достигнута. Он добавил, что уже согласовано место встречи, однако называть его пока не стал. Сам Путин считает, что одним из наиболее подходящих мест для его встречи с американским лидером являются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Ранее Путин ответил на вопрос об инициаторе его встречи с Трампом.