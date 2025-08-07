Путин заявил, что встреча с Зеленским возможна

Путин заявил, что в целом не имеет ничего против встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин заявил, что в целом не имеет ничего против встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако для таких переговоров нужны подходящие условия. Об этом российский лидер сказал журналистам в Кремле, передает РИА Новости.

«Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно, но для этого должны быть созданы определенные условия», — сказал глава РФ.

По его словам, для создания таких условий еще далеко.

6 августа Путин во время переговоров со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом в Кремле отметил, что хочет встретиться с американским лидером Дональдом Трампом. Уиткофф передал это послание Трампу, который поддержал инициативу Путина и заявил о готовности встретиться с ним уже на следующей неделе.

7 августа помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что договоренность о проведении встречи Путина и Трампа достигнута. По его словам, лидеры РФ и США встретятся в ближайшие дни. Место встречи президентов уже согласовано, о нем объявят позже, уточнил Ушаков.

Ранее Зеленский заявил, что пора завершать конфликт на Украине.