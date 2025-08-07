На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В ООН отреагировали на предстоящую встречу Путина и Трампа

Замглавы Хак: ООН приветствует все мирные усилия по Украине
Shutterstock

ООН приветствует любые усилия, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак, передает ТАСС.

Так он прокомментировал новость о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

«Очевидно, что мы приветствуем любые усилия, которые направлены на достижение мира на Украине», — заявил Хак.

До этого американская газета New York Post со ссылкой на неназванного представителя Белого дома писала, что Трамп встретится с российским президентом только при условии, если тот согласится на встречу с украинским лидером Владимиром Зеленским.

7 августа Путин заявил, что в целом не имеет ничего против встречи с Зеленским. При этом он добавил, что для таких переговоров должны быть созданы определенные условия. Российский лидер подчеркнул, что до этого еще далеко.

Ранее Путин ответил на вопрос об инициаторе его встречи с Трампом.

