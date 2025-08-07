На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лавров и глава МИД Турции обсудили разрешение украинского конфликта

Лавров и Фидан обсудили переговорный процесс по Украине
true
true
true
close
РИА Новости

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его турецким коллегой Хаканом Фиданом, в ходе которого обсуждался переговорный процесс по конфликту на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым», — сказал собеседник агентства.

7 августа американская газета New York Post писала, что президент США Дональд Трамп готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным лишь в том случае, если последний даст согласие на проведение переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин выразил открытость к потенциальной встрече с Владимиром Зеленским, однако отметил необходимость предварительной подготовки соответствующей почвы для таких переговоров. По его словам, на данный момент говорить о конкретных сроках еще преждевременно.

Ранее Зеленский заявил, что пора завершать конфликт на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами