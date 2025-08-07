Лавров и глава МИД Турции обсудили разрешение украинского конфликта

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и его турецким коллегой Хаканом Фиданом, в ходе которого обсуждался переговорный процесс по конфликту на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым», — сказал собеседник агентства.

7 августа американская газета New York Post писала, что президент США Дональд Трамп готов к встрече с российским лидером Владимиром Путиным лишь в том случае, если последний даст согласие на проведение переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин выразил открытость к потенциальной встрече с Владимиром Зеленским, однако отметил необходимость предварительной подготовки соответствующей почвы для таких переговоров. По его словам, на данный момент говорить о конкретных сроках еще преждевременно.

Ранее Зеленский заявил, что пора завершать конфликт на Украине.