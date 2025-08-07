В Турции высказались о возможном проведении переговоров Путина с Трампом

РИА: Турция не получала сигналов о встрече Путина с Трампом на их территории

Турция пока не располагает конкретной информацией о возможных переговорах президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на территории республики на следующей неделе. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецких дипломатических кругах.

«Пока никаких конкретных сигналов нет», — заявил собеседник агентства.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что договоренность о проведении в ближайшие дни встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа уже согласована. Он уточнил, что место встречи президентов уже согласовано, о нем объявят позже.

6 августа Трамп заявил, что рассчитывает на скорую встречу с Путиным и допускает проведение трехстороннего саммита с участием Владимира Зеленского. По словам президента США, переговоры его спецпосланника в Москве прошли успешно, а конкретные договоренности могут быть достигнуты уже на следующей неделе. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

