Зеленский ответил на идею перемирия с Россией в воздухе

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном перемирии с Россией в воздухе. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

5 августа агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что российская сторона рассматривает возможность заключения взаимного воздушного перемирия с Украиной.

Зеленский раскритиковал эту идею и повторил, что выступает за полное и немедленное прекращение огня.

Он добавил, что Киев пробовал много разных форматов прекращения огня, предлагал варианты «тишины в небе» и о завершении ударов по объектам энергетики.

«Все это нарушалось россиянами», — заявил Зеленский.

Президент Украины также рассказал о прошедшем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, американский лидер «очень хорошо информирован, знает о российских ударах, знает ситуацию на фронте».

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании на Украине. Изначально американский лидер давал РФ 50 дней на прекращение огня, однако 28 июля сократил этот срок до 10–12 дней. Он истекает 8 августа. В среду, 6 августа, в Москву для встречи с российским руководством прибудет спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Ранее в США назвали Владимира Путина помехой для «возомнившего себя миротворцем» Трампа.