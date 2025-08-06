На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский ответил на идею перемирия с Россией в воздухе

Зеленский раскритиковал идею перемирия с Россией в воздухе
true
true
true
close
Leon Neal/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о возможном перемирии с Россией в воздухе. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

5 августа агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что российская сторона рассматривает возможность заключения взаимного воздушного перемирия с Украиной.

Зеленский раскритиковал эту идею и повторил, что выступает за полное и немедленное прекращение огня.

Он добавил, что Киев пробовал много разных форматов прекращения огня, предлагал варианты «тишины в небе» и о завершении ударов по объектам энергетики.

«Все это нарушалось россиянами», — заявил Зеленский.

Президент Украины также рассказал о прошедшем телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, американский лидер «очень хорошо информирован, знает о российских ударах, знает ситуацию на фронте».

14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные вторичные пошлины против России и ее торговых партнеров, если не будет достигнуто прогресса в урегулировании на Украине. Изначально американский лидер давал РФ 50 дней на прекращение огня, однако 28 июля сократил этот срок до 10–12 дней. Он истекает 8 августа. В среду, 6 августа, в Москву для встречи с российским руководством прибудет спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

Ранее в США назвали Владимира Путина помехой для «возомнившего себя миротворцем» Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами