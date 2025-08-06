В Китае заявили о решающем этапе в процессе урегулирования на Украине

Глава МИД КНР Ван И: процесс урегулирования на Украине вступил в решающий этап

С началом переговоров России и Украины в процессе урегулирования конфликта начался решающий этап. Такое мнение выразил глава МИД Китая Ван И, его слова приводятся на официальном сайте министерства.

«Россия и Украина начали переговоры, сделав важный шаг вперед. В настоящее время процесс урегулирования кризиса вступает в решающий этап», — сказал Ван И.

23 июля в Стамбуле состоялся третий раунд переговоров РФ и Украины по урегулированию конфликта. Встреча продлилась около 40 минут. Российскую делегацию, как и прежде, возглавил помощник президента России Владимир Мединский, главой украинской переговорной группы стал секретарь СНБО Рустем Умеров. Перед началом основной встречи они поговорили тет-а-тет.

В ходе третьего раунда переговоров сторонам удалось договориться об очередном обмене пленными по формуле «1200 на 1200». Кроме того, Москва предложила создать три рабочие группы для дальнейшего взаимодействия по политическим, гуманитарным и военным вопросам. Также Россия и Украина договорились продолжить контакты на уровне делегаций.

Украинская сторона призвала РФ организовать встречу на уровне лидеров государств, однако российская сторона эту инициативу пока не поддержала. Мединский пояснил, что такая встреча «имеет смысл» только после тщательной подготовки.

Ранее Зеленский ответил на идею перемирия с Россией в воздухе.