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Заявление Китая в ООН лишило дипломатов США дара речи

Sohu: слова Китая о России в ООН заставили дипломатов США онеметь
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Shannon Stapleton/Reuters

Заявление Китая о конфликте на Украине и роли США в его развитии лишили американских дипломатов в ООН дара речи. Об этом пишет китайское издание Sohu.

«Столкнувшись с давлением в ООН, (Заместитель постпреда Китая в ООН Гэн - «Газета.Ru») Шуан не только не попался в ловушку оппонента, но и буквально несколькими словами лишил ее дара речи», — пишет издание.

Шуан отмечал на заседании, что Пекин не начинал украинский конфликт, не является его стороной и никогда не поставлял России смертоносное оружие. Он добавил, что экспорт товаров двойного назначения, в том числе беспилотников, находится под контролем.

Во время заседания Совета безопасности ООН 25 июля США посоветовали Китаю «прекратить подпитывать российскую агрессию» на Украине, а Пекин обвинил Вашингтон в попытке переложить вину и спровоцировать столкновение. Подробнее - в материале «Газеты.Ru».

Ранее Китай призвал Россию и Украину возобновить диалог.

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