Арестович: конфликт на Украине продолжится даже в случае замены Зеленского

Украинский конфликт продолжится даже в том случае, если заменят президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович на фоне новостей о встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.
«Шума будет много - а война продолжится, даже если заменят Зеленского», — отметил он.
По оценке Арестовича, украинский конфликт будет продолжаться еще в течение года или двух лет.
Затем, считает он, будет «все та же Украина, только совсем с другой проектностью, которая может за время пути приобрести самые неожиданные формы».
4 августа Арестович заявлял, что Украина в рамках конфликта с Россией может потерять до 12 областей.
Москва и Вашингтон договорились о проведении встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Она состоится в ближайшие дни, вероятно, на следующей неделе, место встречи уже определено. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что в Кремле надеются, что эти контакты будут успешными и результативными. Чего ждут от встречи Путина и Трампа и состоится ли трехсторонний саммит с участием Владимира Зеленского — в материале «Газеты.Ru».
Ранее Зеленскому дали два месяца, чтобы попрощаться с властью.