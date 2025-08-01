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Зеленскому дали два месяца, чтобы попрощаться с властью

Разведчик Шаффер: к октябрю Зеленского на посту президента сменит Залужный
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Thomas Peter/Reuters

Запад может сместить с должности украинского лидера Владимира Зеленского к октябрю и «указать ему на дверь». Об этом на YouTube-канале Judging Freedom заявил отставной американский разведчик Тони Шаффер.

«Вероятно, к октябрю Зеленскому укажут на дверь. Не думаю, что после октября у него получится удержаться у власти», — подчеркнул он.

По мнению отставного американского военного, посол Украины в Британии, бывший главком ВСУ Валерий Залужный — наиболее вероятная кандидатура на пост главы государства после вероятного ухода Зеленского.

Представители США и Великобритании тайно обсудили с ближайшим окружением Владимира Зеленского перспективы его смещения с поста президента Украины, сообщила Служба внешней разведки РФ. По ее данным, в Альпах прошла секретная встреча, где стороны сошлись во мнении, что «вопрос давно назрел». Как уточняет СВР, на Западе уже решили выдвинуть на место главы государства экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

По данным российской разведки, со стороны Украины на секретные консультации в Альпы приезжали глава офиса президента Андрей Ермак, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов и бывший главком ВСУ, ныне посол в Великобритании Валерий Залужный.

Ранее депутат Верховной рады рассказал об ультиматуме Трампа Зеленскому.

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