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Арестович предрек потерю Украиной 12 областей

Арестович: Украина в ходе СВО может потерять до 12 областей
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Кадр из видео/Ходят слухи/YouTube

Украина в рамках конфликта с Россией может потерять до 12 областей. Об этом на YouTube заявил бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Дальше в другом вертолете из Лондона прилетает Залужный, садится на трон. И что? И он не захочет признавать сделку. А раз так, то Россия заявит, что может занять шесть, восемь или 12 областей», — подчеркнул он.

Представители США и Великобритании тайно обсудили с ближайшим окружением Владимира Зеленского перспективы его смещения с поста президента Украины, сообщила Служба внешней разведки РФ. По ее данным, в Альпах прошла секретная встреча, где стороны сошлись во мнении, что «вопрос давно назрел». Как уточняет СВР, на Западе уже решили выдвинуть на место главы государства экс-главкома ВСУ Валерия Залужного. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

По данным российской разведки, со стороны Украины на секретные консультации в Альпы приезжали глава офиса президента Андрей Ермак, руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов и бывший главком ВСУ, ныне посол в Великобритании Валерий Залужный.

Ранее Зеленскому дали два месяца, чтобы попрощаться с властью.

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