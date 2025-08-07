На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Адвокаты экс-президента Южной Кореи обвинили прокуроров в нанесении травм при его аресте

Адвокаты Юн Сок Ёля заявили, что он получил травмы при попытке ареста
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Адвокаты бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля заявили, что политик получил травмы при попытке сотрудников спецпрокуратуры арестовать его. Об этом сообщает газета The Korea Herald со ссылкой на минюст страны.

По словам юристов, прокуроры пытались силой затащить экс-главу государства в машину, приподняв стул, на котором он сидел. В результате Юн Сок Ёль упал, якобы получив травму плеча.

Минюст Южной Кореи опроверг эти сведения. По данным ведомства, бывший президент не получал никаких травм.

«После того, как спецпрокурор попытался силой задержать его, сторона бывшего президента Юна заявила о травме плеча. Медицинское обследование показало, что у него нет особых проблем со здоровьем», — говорится в сообщении министерства.

В декабре прошлого года Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

Депутаты Южной Кореи поддержали импичмент экс-президенту. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хан Док Су. Сообщалось, что за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85.

В июле 2025 года суд в Сеуле выдал ордер на арест Юн Сок Ёля. Решение связано с его попыткой ввести военное положение.

Ранее бывший южнокорейский президент разделся, чтобы избежать допроса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами