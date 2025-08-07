Адвокаты экс-президента Южной Кореи обвинили прокуроров в нанесении травм при его аресте

Адвокаты Юн Сок Ёля заявили, что он получил травмы при попытке ареста

Адвокаты бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля заявили, что политик получил травмы при попытке сотрудников спецпрокуратуры арестовать его. Об этом сообщает газета The Korea Herald со ссылкой на минюст страны.

По словам юристов, прокуроры пытались силой затащить экс-главу государства в машину, приподняв стул, на котором он сидел. В результате Юн Сок Ёль упал, якобы получив травму плеча.

Минюст Южной Кореи опроверг эти сведения. По данным ведомства, бывший президент не получал никаких травм.

«После того, как спецпрокурор попытался силой задержать его, сторона бывшего президента Юна заявила о травме плеча. Медицинское обследование показало, что у него нет особых проблем со здоровьем», — говорится в сообщении министерства.

В декабре прошлого года Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

Депутаты Южной Кореи поддержали импичмент экс-президенту. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хан Док Су. Сообщалось, что за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85.

В июле 2025 года суд в Сеуле выдал ордер на арест Юн Сок Ёля. Решение связано с его попыткой ввести военное положение.

Ранее бывший южнокорейский президент разделся, чтобы избежать допроса.