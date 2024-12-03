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В Южной Корее введено военное положение

Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во вторник объявил о введении военного положения в стране. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По словам президента, данное решение принято, «чтобы искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок».

По данным Yonhap, лидер Южной Кореи ночью провел экстренное совещание, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. Именно с этим, как утверждается, и связано введение военного положения в стране.

Минобороны Южной Кореи также созвало совещание первых лиц военного руководства. В ведомстве призвали «усилить бдительность» на фоне нестабильности.

В начале ноября Южная Корея запустила баллистическую ракету в ответ на ракетные пуски КНДР. Отмечается, что цель военных маневров — показать готовность Сеула «ответить на любую провокацию» Пхеньяна.

Ранее в Пентагоне рассказали о защите Южной Кореи ядерным оружием.

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