Бывший южнокорейский президент разделся, чтобы избежать допроса

Экс-глава Южной Кореи Юн Сок Ёль разделся в камере, чтобы не проходить допрос

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль разделся в камере и отказался выходить на допрос. Об этом пишет Reuters.

Инцидент произошел в пятницу, 1 июля.

3 декабря Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

14 декабря депутаты Южной Кореи поддержали импичмент президенту. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хан Док Су. За отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85.

Сейчас президентом Южной Кореи является Ли Чжэ Мён, который выступает за мирное сосуществование двух Корей и уже принял несколько мер по снижению напряженности в отношениях с КНДР. Тем временем Юн Сок Ёль находится под арестом, в том числе по обвинению в попытке мятежа.

Ранее в сети завирусилось видео с «неопознанным существом» в реке в Южной Корее.