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Суд Сеула выдал ордер на арест экс-президента Южной Кореи

Yonhap: сеульский суд выдал ордер на арест экс-президента Южной Кореи Юн Сок Ёля
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Kim Hong-ji/AP

Суд в Сеуле выдал ордер на арест бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство Yonhap News.

«Сеульский суд выдал ордер на арест бывшего президента Юн Сок Ёля в связи с его неудачной попыткой ввести военное положение», — говорится в материале.

3 декабря Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

14 декабря депутаты Южной Кореи поддержали импичмент президенту. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хан Док Су. Сообщалось, что за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85.

Ранее Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.

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